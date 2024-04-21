هل يشارك إمام عاشور مع الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا؟

تحدث الإعلامي أمير هشام عن إمكانية مشاركة إمام عاشور نجم وسط الفريق الكروي بالنادي الاهلي في مباراة مازيمبي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عاشور عن مباريات فريق الاهلي خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف، عقب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة.

وأكد الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: “أن نجم وسط الأحمر، تعافى بشكل تام من الإصابة التي كان يعاني منها في كتفه”.

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وشدد على أن إمام عاشور، أصبح جاهز، بعدما خاض تدريبات مع المستبعدين، ويرغب بقوة في المشاركة أمام مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واختتم: “عاشور سيتواجد في مباراة فريقه أمام نظيره الكونغولي بنسبة 50%، وسيتحدد موقفه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.