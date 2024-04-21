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الأهلي يفوز على أهلي بنغازي في البطولة الإفريقية لكرة السلة "BAL"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على منافسه أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86، ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة الإفريقية لكرة السلة "BAL".

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الليبي على الأهلي بنتيجة 21-20، ليعود المارد الأحمر ويتقدم في الفترة الثانية 42-39، ويوسع الفارق بالفترة الثالثة إلى 69-58، وتنتهي المباراة والفترة الرابعة بفوز الأهلي 98-86.

وفاز المارد الأحمر في الجولة الأولى على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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