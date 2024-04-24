أيمن يونس: "زيزو هو الزمالك لا يمكن بيعه.. وشيكابالا كان يريد التجديد لعام واحد فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، أهمية وجود ثنائي الزمالك محمود "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو"، مشيرا إلى أنه من أقنع الأول بالتجديد.

وقال يونس في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا من أقنعت شيكابالا يجدد تعاقده، وكان يرغب في التجديد لعام واحد فقط، قلت له طول ما أنا بستفيد منك، أنا عايزك في الملعب كسبني، كما أن الأفضل للزمالك مصطفى فتحي، ليس رمضان صبحي".

وأضاف: "بيع زيزو؟ أبيع الزمالك؟ زيزو هو الزمالك لا يمكن بيعه، حتى إذا حصلنا على فلوس كثيرة، أنا فريق يلعب على البطولات، أحتاج 5 زيزو في الملعب، زيزو نجم وبيعه مرفوض، الزمالك لا يحتاج لأحمد الشناوي لكنه يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى ممكن محمد بسام".

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