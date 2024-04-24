بطولة السعودية: الهلال للابتعاد ولملمة جراح خروجه القاري

الرياص - اسماء السيد - الرياض: يبحث الهلال عن لملمة جراح خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يستضيف الفتح الجمعة في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي، محاولاً الابتعاد في صدارته المريحة أمام غريمه النصر.

ورغم فوزه الثلاثاء على ضيفه العين الإماراتي 2 1 في إياب نصف النهائي، إلا ان "الزعيم" دفع ثمن سقوطه ذهاباً 2 4 في العين، ففقد آماله في الاستمرار بمسابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية.

على ملعب المملكة أرينا في الرياض، يبحث الهلال عن فوز يغيّر المزاج ويصالح به جماهيره. كما يسعى فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس للوصول للنقطة 80 القياسية في موسم واحد، إذ حقق حتى الآن 25 فوزاً في 27 مباراة، ويبتعد بفارق تسع نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أكثر.

وقال جيزوس عقب مباراة العين "طلبت من اللاعبين ان يرفعوا رؤوسهم فقد قدّموا كل شيء.. ما قمنا به على مدى مبارتين لم يكن كافياً لبلوغ النهائي".

تابع المدرب المخضرم "أتيح لنا عدد كبير من الفرص، لكننا لم ننجح بالفوز في النهاية".

أضاف "يجب ألا ننسى اننا في 45 مباراة لم نخسر سوى مرة واحدة فقط وهذا يُحسب لفريق العمل".

وما زال الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي نيمار دا سيلفا غائبين عن تشكيلة الهلال اثر الاصابة، علماً ان نيمار القادم بصفقة خيالية تواجد في الملعب خلال مواجهة العين.

وتحوم الشكوك حول مشاركة الظهير ياسر الشهراني والقائد سالم الدوسري، بعد اصابتهما في مباراة العين وستتحدّد مشاركتهما من عدمها بعد خضوعهما للفحوص الطبية.

في المقابل يأمل الفتح، سادس الترتيب، في استغلال ظروف الهلال من أجل تحقيق نتيجة ايجابية. يعيش الفتح موسماً جيداً، فهو يتقدّم على الاتفاق والشباب في جدول الترتيب.

النصر بغياب مانيه وكاسترو

ويستضيف نصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الخليج التاسع يوم السبت على ملعب الأول بارك.

يتطلّع النصر لتحقيق فوزه السادس توالياً ومواصلة مطاردة الهلال على الصدارة.

يغيب أكثر من لاعب عن فريق العاصمة يتقدمهم المهاجم السنغالي ساديو مانيه بسبب الايقاف، بالإضافة إلى عدد من المصابين على رأسهم الهداف البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى محمد مران الذي انتهى موسمه بعد اصابته بالرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب السعودي الأولمبي في مسابقة كأس أسيا، إلى جانب أيمن يحيى.

كما يستمر غياب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، بعد تعرّضه لوعكة صحية وخضوعه لجراحة. ويغيب كاسترو عن الفريق امام الخليج في الدوري وكأس الملك، وأمام الوحدة والأخدود.

وكان البرتغالي فيتور سيفيرينو، هو من قاد النصر للفوز على الفيحاء 3 1 في المرحلة الماضية.

ومن المقرّر أن يعود كاسترو لقيادة فريقه خلال ديربي الرياض أمام الهلال، والمقرّر في 16 أيار (مايو).

الاتحاد لردّ اعتباره

ويسعى الاتحاد، رابع الترتيب بفارق 27 نقطة عن الهلال والذي فقد لقبه رسمياً، لردّ اعتباره خسارته ذهاباً أمام الشباب 0 1، فيما يطمع الشباب الحادي عشر لتحسين ترتيبه.

ويغيب عن الشباب لاعب وسطه الكولومبي غوستافو كويار اثر تعرّضه لتمزق في العضلة الخلفية، في حين سيخضع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاختبارات لياقية من اجل تحديد مصيره من المشاركة.

على الجانب الاخر، يبتعد عن تشكيلة الاتحاد لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، بسبب إصابة في الفخذ امتدت إلى وتر داخل النسيج العضلي.

ويحظى مدرب الشباب البرتغالي فيتور بيريرا بسجل باهر ضد الاتحاد، حيث لم يخسر امامهم خلال 4 مواجهات.