موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بنصف نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الزمالك مع نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في مدينة كوماسي.





وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف يوم الأحد الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

وصعد الزمالك إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية بعد تفوقه على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل دريمز إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تفوقه على الملعب المالي بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الهذهاب والإياب.



موعد مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية:

تنطلق مباراة الزمالك ودريمز في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة الزمالك ودريمز عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

