نيدفيد : لن ننخدع بالتعادل ذهابًا أمام مازيمبي .. والجميع لديه هدف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة الأحمر أمام مازيمبي التي تقام مساء بعد غد الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وشدد نيدفيد على أهمية التركيز في لقاء العودة، خصوصًا أن الفريق خرج بتعادل سلبي في مباراة الذهاب بالكونغو ولم يحسم التأهل، ويسعى بقوة لتحقيق أهدافه في مباراة العودة، وجميع اللاعبين جاهزون للوصول لهذا الهدف.

واستكمل نيدفيد قائلًا: فريق مازيمبي استطاع العودة أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي، وهذا مؤشر يدفعنا للتركيز في الفترة الحالية، وأن نتيجة الذهاب ليست مؤشرًا للصعود إلى النهائي، وعلينا بذل كل الجهد في لقاء العودة من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى المباراة النهائية.

واختتم نيدفيد حديثه بالتأكيد على أهمية التواجد الجماهيري في لقاء مازيمبي الكونغولي، خصوصًا أن جماهير الأهلي تمثل الداعم الأول للفريق، ونتمنى إسعادهم بالوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.