الامارات | «تحدي الإمارات للغولف» ينطلق اليوم بمشاركة أبرز نجوم اللعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات للغولف»، والتي تتواصل حتى الأحد المقبل، وتقام في نادي شاطئ السعديات للغولف في أبوظبي، ضمن جولة التحدي العالمية، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 300 ألف دولار. ويشارك في البطولة نجوم بارزون للعبة من مختلف دول العالم، بينهم جوشوا جرينفيل وود المصنف الأول عن فئة المحترفين في الإمارات، ولاعب المنتخب أحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة في الإمارات.

ويحتل جرينفيل وود المركز الـ21 هذا الموسم في جولة التحدي، بينما من دول العالم يشارك نجوم كبار مثل: ألفارو كيروس، أليكس ليفي، جاري هورسي، كريس وود، جون كاتلين وجاري ستال، وأيضاً الدنماركي راسموس بيترسون، المصنف الأول في البطولة العالمية.