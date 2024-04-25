قبل مواجهة مازيمبي.. أرقام مارسيل كولر مع النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لخوض لقاء حاسم ضد مازيمبي الكونغولي، على ستاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء غدً الجمعة.

ويسعى كولر إلى تحقيق الفوز رقم 64 مع النادي الأهلي، إذ أنه قاد الفريق في 94 مباراة، وحقق الفوز في 63 لقاء، فيما تعادل في 21 مباراة، وخسر 10 مباريات.

وفاز كولر بـ6 نهائيات مع النادي الأهلي، 3 مرات كأس السوبر المصري على حساب الزمالك ومودرن فيوتشر وبيراميدز، مرتين كأس مصر على حساب الزمالك وبيراميدز، ونهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وحصد مارسيل كولر 7 بطولات مع النادي الأهلي وهم، الدوري المصري، 2 كأس مصر، 3 السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا.

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