"نهائي مصري خالص".. نوران جوهر تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمر سلامة:

تصوير-علاء أحمد ومحمود عبدالناصر:

تأهلت اللاعبة المصرية نوران جوهر، إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، عقب الفوز على الإنجليزية جورجينا كندي، بثلاث أشواط نظيفة.

وفازت اللاعبة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً علي اللاعبة الإنجليزية جورجينا كندي، المصنفة السادسة عالمياً بثلاث اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-6/ 11-4/ 11-5.

وهكذا يكون طرفي نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، مصري، بتأهل المصرية نور الشربيني هي الأخرى، عقب الفوز على البلجيكية تيني جليس، في نصف النهائي.