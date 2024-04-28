المصري يفوز على الداخلية في اللحظات الأخيرة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أنتصر المصري البورسعيدي على الداخلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.



أحرز معتز زدام هدف التقدم لصالح المصري البورسعيدي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وكان المصري حاول في أكثر من مناسبة تسجيل هدف التقدم وكاد ميدو جابر في الشوط الأول يسجل أولى الأهداف في الدقيقة 29 بعد تسديدة لكنها مرت فوق القائم.





موقف المصري والداخلية في جدول ترتيب الدوري الممتاز:

بتلك النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.