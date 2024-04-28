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أرسنال يحسم ديربي شمال لندن بفوزه على توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أرسنال - توتنهام - الدوري الإنجليزي

أرسنال - توتنهام -

تمكن نادي أرسنال، فوزا مثيرا على فريق توتنهام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أهداف أرسنال في المباراة عن طريق كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وإيميل هويبرج بالخطأ في مرماه.

وعلى الجانب الآخر سجل هيونج مين سون وكريستيان روميرو لتوتنام.

وبهذا الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة رقم 80 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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