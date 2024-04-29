بايرن يسعى لكبح جماح ريال مدريد في ذهاب دوري الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع فريق بايرن ميونخ الألماني إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة، عندما يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، للحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على الريال في مباراة الإياب التي تقام بعد أسبوع من الآن، خاصة أن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذا البطولة لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

آخر مواجهتين

ستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علما بأن بايرن ودع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013/ 2014 و2017/ 2018.

وكان بايرن نجح في التأهل في 4 من أول 5 مواجهات جمعتهما في هذا الدور.

وهذه هي المرة الحادية والعشرين التي يتأهل فيها بايرن ميونخ للدور قبل النهائي بالبطولة، ويتفوق عليه فقط فريق الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

وكان الفريقان تمكنا من إقصاء فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في دور الثمانية، إذ تغلب بايرن ميونخ على أرسنال 3/ 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تغلب الريال على مانشستر سيتي 4/ 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل (4/4).

حلم البايرن

يأمل توماس توخيل، مدرب بايرن، في الفوز على الريال ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة، خاصة أنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ويريد أن يترك ذكرى جيدة للجماهير قبل رحيله، خاصة أنه قاد بايرن للتأهل للدور قبل لنهائي للمرة الأولى منذ 2020.

ويمكن لتوخيل أن يعتمد على ألفونسو ديفيز في تشكيلة الفريق، إذ غاب عن مباراة أرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة كونراد لايمر (إصابة في الكاحل)، وماتيس دي ليخت (إصابة في الركبة).

وما تزال الشكوك تحوم حول مشاركة جمال موسيالا، الذي غاب عن مواجهة أينتراخت فرانكفورت الأخيرة بسبب مشكلة في الأوتار.

فيما يمكن أن يغيب ليروي ساني عن اللقاء، في حين يستمر غياب كينجسلي كومان عن بايرن بسبب الإصابة.

اللقاءات الكبرى

في المقابل، يعرف الريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كيفية الفوز بمثل هذه اللقاءات الكبرى، إذ إنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة بـ14 لقبا.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، ولا سيما أن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون جود بيلينجهام جاهزا لقيادة هجوم الريال، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسيداد بسبب مشكلة في المعدة.

كما يتوقع أن يكون رودريجو جاهزا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يفتقد الريال جهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلا منه.

قبل مواجهة الفريقين