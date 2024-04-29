شكرا لقرائتكم خبر 5 لاعبين يتحملون تدهور نتائج مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يكافح مانشستر يونايتد من أجل الإبقاء على حظوظه في خوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، يلفظ الدوري الإنجليزي الممتاز أنفاسه الأخيرة.

ويحتل يونايتد المركز السادس حاليا في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، مبتعدا عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وعانى فريق المانيو من فشل العديد من الصفقات التي أبرمها طوال تاريخه، لا سيما في السنوات الأخيرة، التي تراجع فيها مستوى الفريق، الذي فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة الأخيرة في موسم 2012-2013.

إدارة الشياطين الحمر تسعى لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، وهناك عدد كبير من اللاعبين سيغادرون مع نهاية موسم 2023-2024، بهدف تحسين مستوى الفريق فنيا وذهنيا على أرض الملعب.

ووفقا لموقع «غي في مي سبورت» كان أداء اللاعبين الأساسيين مثل كاسيميرو وراشفورد ضعيفا، كما فشلت التعاقدات رفيعة المستوى مع لاعبين كأنتوني وكريستيان إريكسن في تلبية التوقعات، مما أعاق تقدم الفريق إلى الأمام.

وتشمل قائمة اللاعبين الـ5 الذين يحدون من تقدم الفريق كلا من: