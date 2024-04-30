"لماذا نضحي بنجومنا؟".. شوبير يعلق على ادعاء محمد الشناوي للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - علق مقدم البرامج أحمد شوبير، على الأنباء المتداولة بشأن ادعاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الإصابة، بسبب رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "لا أعلم لماذا يتحدث الإعلامي عن الشناوي ومصطفى شوبير، وكولر موجود ويعلم ما يفعل وما يفيد الفريق، وسيفعل الأفضل، والشناوي ظهر في مران الأمس، ولم يتدرب مع الفريق قبل لقاء مازيمبي، وجميعنا ننتظر عودته، ولا أعلم من يقول إنه رفض الجلوس احتياطيا، من أين جاء هذا الكلام".

وأضاف: "الشناوي تعرض للإصابة في عضلة السمانة وسيعود سريعا للملاعب، ويقول البعض إنه ادعى الإصابة، بعد علمه بقرار كولر بالدفع بشوبير، ولكننا نحب الحوارات والأفلام، لدينا أساتذة أفلام، مقام الشناوي محفوظ وأتمنى عودته سريعا".

واختتم: "مصطفى شوبير حارس شاب والجميع سعيد بتألقه سواء جهاز فني أو جماهير، لكن الشناوي يبقى حارس مصر الأول والنادي الأهلي، لماذا نضحي بنجومنا بهذا الشكل؟، ويتم "تفطيس" المواهب الصاعدة، أتركهم للمنافسة والمدرب يختار الأنسب".

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