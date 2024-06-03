بالصور.. فيفي عبده بإطلالة غريبة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

خضعت الفنانة فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح إحدى المجلات بدبي، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام

"فيفي" ظهرت في الصور بإطلالة غريبة، وقامت بعمل "تسريحة شعر" ضخمة

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور على النحو التالي: "فيفي كاردشيان"، و"إيه يا فوفا عايزة مننا إيه"، و"بنحبك يا فوفا"، و"ملكة"، و"5 اموااه"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده فيلم "شغل في العالي" والذي عرض عام 2022، وشاركها البطولة: شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ومن إخراج مرقس عادل