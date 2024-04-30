غيابات بالجملة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة نظيره الاتحاد، ضمن مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تلعب في تمام التاسعة مساءً على استاد الجوهرة المشعة.

وكان الاتحاد قد تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 4-0، فيما تأهل الهلال لنصف نهائي الكأس عقب الفوز علىف ريق التعاون بثلاثية دون رد.

اقرأ أيضًا: حقيقة توقيع عقوبة على أفشة في الاهلي

ويسعى الهلال للفوز في مباراة اليوم لرغبته في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس، خاصة وأن يبتعد بصدارة الدوري برصيد 80 نقطة، حصدها من 28 مباراة، محققًا الفوز في 26 مباراة، والتعادل في مبارتين فقط.

فيما يسعى الاتحاد للفوز بمباراة الليلة لمصالحة جماهيره، خاصة بعد الخسارة الأخيرة من الشباب بثلاثية مقابل هدف.

وضربت الغيابات صفوف فريق الاتحاد السعودي قبل مواجهة اليوم، حيث يغيب كل من كريم بنزيمة والبرازيلي فابينيو تفاريس واحمد شراحيلي بسبب الإصابة، كما يغيب مارسيلو جروهي لعدم القيد المحلي.

فيما يغيب عن الهلال عدد من اللاعبين في مباراة الاتحاد اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين وهم سالم الدوسري وحبيب الوطيان بسبب الإصابة.