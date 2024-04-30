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عماد سليمان يتحدث عن مباراة الأهلي والإسماعيلي " لها طابع خاص"

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث  عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، عن مواجهة الأهلي، المقرر لها غدا، الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سليمان : "مباراة الإسماعيلي والأهلي لها طابع خاص في المنافسة وفريقنا جاهز بشكل مميز لخوضها".

وأضاف: " الإسماعيلي والأهلي والزمالك هم أضلاع الكرة المصرية وتلك المواجهات تشهد دائما ندية كبيرة نظرا لشعبية تلك الأندية".

وأتم: "الفريق جاهز لخوض مباراة الغد وجميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموح جماهيرنا وتدفعنا للأمام ويبقى التوفيق على المولى عز وجل".

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