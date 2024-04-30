ريال مدريد يتقدم على بايرن ميونخ بهدف فينسيوس في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - دوري أبطال أوروبا..

بدأ الشوط الأول بضغط هجومي قوي من بايرن ميونخ الذي حاول خطف هدف مبكر يمنحه الأفضلية خلال المباراة.

وأهدر ليروي ساني فرصة مؤكدة في الدقيقة الأولى لبارين ميونخ بعد تصدي الحارس لونين لتسديدته القريبة.

وسدد ساني كرة أخرى خطيرة مرت فوق العارضة في الدقيقة السادسة.

بمرور الوقت بدأ ريال مدريد يستعيد توازنه في وسط الملعب بعد سيطرة كاملة للفريق البافاري في الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 23 ينجح البرازيلي فينسيوس جونيور في هز شباك بايرن ميونخ بعد تمريرة حاسمة من توني كروس.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب وفرض رتمه أمام بايرن ميونخ الذي فشل في فك شفرة التنظيم الدفاعي للريال.

وأضاع هاري كين مجدداً فرصة التعادل بعد ركلة حرة نفذها من على حدو منطقة الجزاء الا انها مرت جوار القائم لتنته أحداث الشوط بنتيجة 1-0.