الامارات | ريال مدريد يقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة رائعة أمام البايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع ريال مدريد الإسباني التعادل من معقل بايرن ميونيخ الالماني 2-2 في الـ "كلاسيكو الأوروبي" في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا سانيه (53) والمهاجم الإنجليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء)، وعاد فينيسيوس الى الواجهة بادراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الاياب الأربعاء المقبل في سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد، على ان يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الأخرى التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف مباراة الذهاب الأربعاء