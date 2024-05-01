رمضان السيد: وسام أبوعلي مكسب كبير للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق أن وسام أبوعلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أوراق اعتماده بشكل قوي مع الفريق خاصة بعد تالقه في مباراتي مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.



وقال رمضان السيد نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن وسام أبوعلي مكسب كبير للأهلي وحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر وأتوقع أن يستمر على نفس المستوى في الفترة المقبلة ".

وتابع رمضان السيد: " أرفض فكرة مشاركة عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر في مباريات الأهلي المقبلة '.