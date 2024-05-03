الامارات | بوستيكوجلو: توتنهام أمامه طريق طويل لكي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، بأن فريقه لا يزال أمامه طريق طويل حتى يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يعتقد أنه سيتطور من رحم الألم الحالي الذي يشعر به. وتلقى توتنهام هزيمته الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه تشيلسي، أمس في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 للمسابقة.

وتأتي تلك الهزيمة، عقب خسارة الفريق اللندني 2 / 3 أمام ضيفه وجاره أرسنال، يوم الأحد الماضي، وكذلك الخسارة صفر / 4 أمام نيوكاسل يونايتد، منتصف الشهر الماضي. وقلصت تلك النتائج المخيبة آمال توتنهام في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان بوستيكوجلو لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق النجاح الذي طال انتظاره للنادي.

وقبل لقاء الفريق مع مضيفه ليفربول بعد غد بالمرحلة الـ36 للبطولة، قال بوستيكوجلو: "ما زال أمامنا طريق طويل ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع رفع راية التحدي في الموسم المقبل". وأضاف مدرب توتنهام "أعتقد أنه فيما يتعلق بالمستوى الذي أريد أن نقدمه، فإننا بعيدون للغاية عن ذلك، لكنني لا أنكر حقيقة أنه يتعين علينا أن نكون قادرين على المنافسة وتحدي النجاح في كل عام أتواجد فيه هنا".