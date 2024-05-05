حمدي فتحي يتحدث عن تتويج الوكرة بكأس قطر.. وموقفه من العودة إلى مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعرب النجم المصري حمدي فتحي لاعب فريق الوكرة القطري، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه ببطولة بلقب كأس قطر 2024، بعد الفوز على الريان في نهائي البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس.

وقال حمدي فتحي في تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية: "استحقينا التتويج بلقب الكأس، واجتهدنا كثيراً خلال الفترة الماضية، لإعادة نادي الوكرة إلى مكانه الطبيعي".

وأضاف: "كل تركيزنا كان ينصب على التتويج بلقب الكأس، ونسعى لوضع الوكرة في مكانة أكبر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "لدينا بطولة أخرى في الفترة المقبلة وهي كأس الملك، ونسعى للتتويج بها".

وأكمل: "لا أرى أي صعوبة في تتويجنا ببطولة الدوري القطري، وكنا نسير بشكل جيد طوال الموسم، لكن الفترة الأخيرة شهدت بعض التعثرات للفريق".

وواصل: "الفريق لديه سيستم يسير عليه، ولذلك لم نتأثر بتغيير المدربين خلال الموسم".

واختتم فتحي تصريحاته: "لدي عقد مع الوكرة ومستمر رفقة الفريق في الفترة المقبلة، ومستعد بشكل كبير لخوض الموسم المقبل".

وخاض فتحي رفقة فريق الوكرة القطري هذا الموسم 18 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وانضم اللاعب صاحب الـ 29 عاماً، إلى الوكرة القطري في بداية الموسم الحالي، قادماً من النادي الأهلي مقابل 3 ملايين يورو.