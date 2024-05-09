وزير الرياضة يهنئ اتحاد الجمباز بالنتائج الأخيرة المُميزة ويدعم بعثة الترامبولين بتونس

ياسر رشاد - القاهرة - قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للجمباز الدكتور إيهاب أمين، بعد النتائج المُميزة الأخيرة لمنتخبات الجمباز الفني والايقاعي.



وخلال اتصاله برئيس الاتحاد لتهنئته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بمجهودات السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس، المبذولة لتذليل كافة العقبات والإجراءات لبعثة المنتخب الوطنى لجمباز الترامبولين، فور وصولها إلى قرطاج الدولى للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.

أشرف صبحي؛ الشكر والتقدير للسفير المصري بتونس لدعمه ومؤازرته لمنتخب جمباز الترامبولين بالبطولة الأفريقية المؤهلة لباريس بتونس



ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين الأفريقى والمصرى للجمباز الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي تواصله المستمر مع البعثة، وكذلك السيد السفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس، على اهتمامه باستقبال البعثة المصرية.



وكان منتخب الجمباز الفنى قد أنهى مؤخراً مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب، محققا كأس البطولة على مستوى الرجال والسيدات فى الفردى والفرق.



وحجز المنتخب الوطنى الجمباز الفنى تذكرتين فى أولمبياد باريس 2024، من خلال عمر العربى فى منافسات الفردى رجال، وجنى محمود فى الفردى سيدات.



وارتفع عدد مقاعد الجمباز المصرى فى أولمبياد باريس حتى الآن إلى 8 مقاعد بواقع 6 مقاعد للجمباز الإيقاعى ومقعدين للجمباز الفنى، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات المقبلة.