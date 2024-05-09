اخبار الرياضه

لفتة إنسانية بين طفلة ووالدها في مدرجات الإسماعيلي.. والجمهور يعلق: "المؤنسات الغاليات"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للافتة إنسانية بين أحد مشجعي الإسماعيلي في المدرجات وابنته.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والداخلية، لصالح الأول بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة 22 من مسابقة .

وظهر مشجع الإسماعيلي وابنته في المدرجات، بالقميص الأصفر، وقامت الطفلة بمسح وجه والدها، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهذا لأن المباراة كانت في الرابعة والنصف عصر اليوم.

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وكتب أحدهم: "المؤنسات الغاليات".

اقرأ أيضاً:

"هدف قاتل".. الإسماعيلي يتخطى عقبة الداخلية في الدوري المصري الممتاز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا