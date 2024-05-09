"الزعيم في المقدمة".. قائمة الأبطال التاريخيين للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ينتظر عشاق فريق الهلال السعودي، تتويج فريقهم بشكل رسمي ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي 2023-2024، بعد أن بات الفريق على بعد نقطة واحدة من حصد لقب البطولة.

وخاض الهلال 30 مباراة في بطولة الدوري السعودي حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 28 مباراة وتعادل في لقائين، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن بالمسابقة.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق النصر صاحب الـ 74 نقطة.

وحال تمكن الهلال من تحقيق نتيجة إيجابية، في مباراته المقبلة أمام الحزم يوم السبت المقبل، سواء بالتعادل أو الفوز، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري السعودي، سيضمن الزعيم الهلالي التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة ب 3 جوالات.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، قائمة الأبطال التاريخيين للدوري السعودي.

ويتصدر الهلال قائمة أكثر الفرق تتويجاً بقلب الدوري السعودي، برصيد 18 لقب في البطولة.

ويتقاسم الثنائي النصر واتحاد جدة المركز الثاني بالقائمة برصيد 9 ألقاب لكل منها.

ويأتي في المركز الثالث فريق الشباب برصيد ستة ألقاب في البطولة.

كما نجح فريق أهلي جدة من التتويج بلقب الدوري السعودي، في 4 نسخ من قبل.

وحقق فريق الاتفاق لقب الدوري السعودي في مناسبتين فقط، بالإضافة إلى تحقيق الفتح للقب وحيد في البطولة.