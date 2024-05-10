تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الواحدة ظهر غد السبت.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عمرو أبو العز المدير الإداري، صلاح عابدين إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة بالمباراة.

ويأتي الاجتماع الفني، من أجل ترتيب بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وكذلك الاتفاق على زي الفريقين.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 19 مايو الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين، فيما صعد فريق نهضة بركان إلى النهائي دون أن يلعب أي دقيقة في نصف نهائي البطولة، بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري.