الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ودورتموند

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، عن أسماء طاقم الحكام الذي سيدير نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وروسيا دورتموند.

ويواجه ريال مدريد الإسباني، نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي، يوم 1 يونيو المقبل.

وتم إسناد إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، والذي سيدير أول نهائي له في المسابقة.

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وتعتبر هذه هي أول مباراة يديرها السلوفيني سلافكو فينسيتش لنادي ريال مدريد طوال مشواره مع التحكيم في القارة الأوروبية.

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، 4-3 بمجموع المباراتين.

وفي المقابل، تأهل بوروسيا دورتموند لنصف النهائي، بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان الفرنسي بمجموع المباراتين، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.