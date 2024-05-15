ميدو يلمح لاقتراب مغادرة حسام حسن عقب جلسة الصحفيين



ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن جلسة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة مع الصحفيين هي أخر مسمار في نعشه مع المنتخب الأول.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شخصيًا أرفض الحديث مع أي صحفي يكون غير مصور أو مسجل.. يجب منح الصحفيين حقهم، ولكن يجب أن تكون جميع الأمور موثقة".

وأضاف: "في أوروبا، الصحفي يرسل خطابًا إلى المسئول الإعلامي للنادي أو المنتخب، يطلب فيه أن يجري حوارًا مع مسئول معين، والمسئول الإعلامي يبلغ المسئول بذلك".

وتابع: "يتم تسجيل وتصوير هذا الحوار في حضور المسئول الإعلامي الذي يبلغ الصحفي بأن هناك أمور لا يمكن التحدث فيها".

وأكمل: "بعد إجراء الحوار على الصحفي أن يرسل صورة منه إلى النادي قبل النشر، ولقد سبق لي أن قمت بتغيير عنوان حوار تم إجراءه معي".

واستطرد: "ما حدث بالأمس لن أقول إنه أول مسمار في نعش حسام حسن مع المنتخب، بل هو أخر مسمار في نعشه، حسام حسن سيحتاج لأمور كثير من أجل تصحيح ما حدث".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك مسئولين يريدون وضع حسام وإبراهيم حسن على المسرح.. هو طوق النجاة بالنسبة لهم".