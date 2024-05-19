شكرا لقرائتكم خبر عن كولر "ملك النهائيات" مع الأهلى قبل مواجهة الترجى التونسى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لإضافة لقب جديد لسجل إنجازاته مع فريقه الحالي، حين يواجه الترجى التونسى في مباراتى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومنذ توليه تدريب الأهلي فى سبتمبر 2022 تمكن كولر من قيادة الفريق للتتويج بسبعة ألقاب هي ثلاث بطولات لكأس السوبر المصري ولقب بـ دوري أبطال أفريقيا ولقبين بكأس مصر إلى جانب بطولة الدوري المصري.

وحظي كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي خاصة مع الألقاب التي حققها لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع الفريق المصري.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر في تصنيف الفيفا.

وخاض المدرب السويسري مارسيل كولر سبع نهائيات مع الأهلى حيث نجح في تحقيق الفوز في ستة مباريات وخسر مباراة واحدة فقط وهى كالتالي:

1- نهائي كأس السوبر المصري 2021 ( الأهلى 2-0 الزمالك).

2- نهائي كأس مصر 2021 الأهلى 2-1 بيراميدز.

3- نهائي كأس السوبر المصري 2022 الأهلى 1-0 بيراميدز.

4- نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 الأهلى 3-2 الوداد البيضاوي المغربي.

5_ نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 الأهلى 0-1 إتحاد العاصمة الجزائري.

6- نهائي كأس السوبر المصري 2023 الأهلى 4-2 مودرن فيوتشر.

7_ نهائي كأس مصر 2023 الاهلى 2-0 الزمالك.