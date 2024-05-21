شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الأهلى والزمالك 14-14 بالشوط الأول فى ثانى مواجهات نهائى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى بنتيجة 14-14 فى الشوط الأول بثانى مباريات بلاى أوف نهائى دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى حال فوز الزمالك سيتم اللجوء لمباراة فاصلة 24 مايو الجارى، فى ظل فوز الأهلى باللقاء الأول بنتيجة 26-25.

وبحسب الاجتماع الأمنى لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، تقرر السماح بحضور 50 فردا من كل ناد، و25 فردا لكل مجلس إدارة من كلا الناديين و50 فردا لاتحاد اللعبة و45 فردا للجنة المنتخبات و15 إعلاميا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

فيما تقام مباريات دور ربع النهائى ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 20223 / 2024 يوم 27 مايو الجارى على صعيد 4 مواجهات مهمة على 4 صالات مختلفة، لكنها فى نفس التوقيت السادسة مساءً.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد على صالة الطرف الأول فى كل مباراة.



يد الأهلى و الزمالك (5)



يد الأهلى و الزمالك (6)



يد الأهلى و الزمالك (7)



يد الأهلى و الزمالك (8)



يد الأهلى و الزمالك (9)



يد الأهلى و الزمالك (1)



يد الأهلى و الزمالك (2)



يد الأهلى و الزمالك (3)