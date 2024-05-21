شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للترجى فى إياب نهائي أفريقيا.. وتأهيل السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد راحة لمدة 48 ساعة، حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس صباح أمس الأول الأحد.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة المقرر لها مساء السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مران اليوم بمحاضرة فنية، تحدث خلالها مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض الفريق فقرة بدنية بجانب بعض الجمل التكتيكية وفقرة لحراس المرمى تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

فيما واصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن تدريبات ومباريات الأهلي الأخيرة.