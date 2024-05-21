شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة فى الأهلي لخروج نهائي دوري الأبطال بشكل جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة تنظيم المباريات فى النادى الأهلي سلسلة اجتماعات مكثفة فى الأيام الحالية، من أجل الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على تنظيم مباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى.

ويرغب مسئولو الأهلى فى تنظيم مباراة مميزة لتفادى الأحداث التى شهدتها مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأحد الماضى، بعد تتويج الأبيض باللقب.

ويستعد فريق الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى، والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

على صعيد آخر، يُجهّز مسئولو الأهلي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الاهلى باستقبال إدارة الترجي ببعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولى النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلاوية خلال تواجدها في تونس.