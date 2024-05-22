شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 21 - 5 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها الأهلى يرفض مناقشة العروض الخليجية لمحمد الشناوى فى الوقت الحالى، وكولر المدير الفنى للأهلى يفاضل بين حسين الشحات ورضا سليم للظهور فى تشكيلة الأهلى امام الترجى التونسى

كولر يمنح كهربا وعدا بالمشاركة فى نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي لاعبه محمود كهربا مهاجم الفريق وعداً بالمشاركة فى نهائى دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى وذلك خلال الجلسة التى جمعت الثنائى فى المران الاخير.

الاهلى يرفض مناقشة العروض الخليجية لضم محمد الشناوى

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أمر مناقشة أي عروض خليجية لرحيل محمد الشناوي، حارس المرمي، في الميركاتو الصيفي.

القنصل المصرى فى رواندا تطمئن على بعثة الأهلى للسلة قبل خوض بطولة أفريقيا

حرصت القنصل المصرى فى رواندا مادونا مجدى، على زيارة مقر إقامة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى فى العاصمة الرواندية كيجالى

كولر يفاضل بين الشحات و رضا سليم للظهور فى تشكيل اللأهلى أمام الترجى

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي الاستعانة بجهود المغربى رضا سليم لاعب الفريق فى التشكيل الاساسى لمباراة الترجى التونسى بإياب نهائى دوري ابطال افريقيا.

على معلول يسافر إلى تونس بعد جراحة وتر أكيلس

قرر علي معلول ظهير أيسر الأهلي السفر إلى تونس خلال الأيام القليلة المقبلة لقضاء إجازة هناك عدة أيام على أن يبدأ التأهيل بعدها للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها أمس ، الأثنين .

جمهور الأهلي يطالب بتجديد عقد على معلول.. التالتة شمال ترد الجميل

قدم جمهور النادي الأهلي لمسة وفاء للنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق بعدما اتفق ما يقرب من 90% من المشاركين في استفتاء أجرته قناة الخليج 365 على واتس آب بشأن مستقبل اللاعب مع الأهلي، وتجديد تعاقده مع النادى، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس .

الفحص الطبى يحسم مصير كوكا من نهائى الأهلى والترجى التونسى

يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحص طبى لتحديد موقفه النهائى من مباراة إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.