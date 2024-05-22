شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن رسميا التعاقد مع إسماعيل يوسف لرئاسة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا تعاقده مع إسماعيل يوسف، لشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي. وأكد مسئولو نادي سيراميكا أن التعاقد مع نجم مصر الدولي الكبير، يأتي في إطار سياسة النادي، لتفريخ المواهب الشابة، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع اسم الكرة المصرية، خاصة أن إسماعيل يوسف، يملك خبرات كبيرة، كلاعب دولي سابق شارك في محافل دولية كبرى، أبرزها مونديال إيطاليا 1990، وكمدرب صاحب خبرات متعددة، على كل المستويات السنية، والفريق الأول في عدد كبير من أندية الدوري الممتاز.

ونجح فريق سيراميكا في الفوز علي البنك الأهلى بهدف نظيف عن طريق النيران الصديقة من محمود الجزار مدافع البنك ، في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الـ24 لدورى nile.

وبهذه النتيجة، يحتل سيراميكا المركز الخامس في جدول الدورى برصيد 34 نقطة، بينما يسكن البنك الأهلى المركز الـ 14 برصيد 22 نقطة.