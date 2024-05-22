شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال ينعش خزينة إنبى بـ5 ملايين جنيه بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات نادي إنبي من حقه الحصول على خمسة ملايين جنيه من نادي الزمالك بعد تتويج الأخير بلقب الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن نادي إنبي وضع بندا في عقد زياد كمال يمنحه الحصول على 5 ملايين جنيه حال تتويج اللاعب ببطولة قارية مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة مطالبة النادي البترولى لمسئولي الزمالك بمبلغ خمسة ملايين جنيه.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة.

وحقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه والمفارقة أنه حقق اللقبين على فريق نهضة بركان المغربي عامي 2019 و 2024.

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهاباً بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخلاله فاز الفارس الابيض على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة ويلاقى مودرن فيوتشر وفاز ذهاباً بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إياباً بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبياً في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ويخسر ذهاباً بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان المغربى.