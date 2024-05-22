طولان يفتح النار على أحمد سليمان بسبب سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى حلمي طولان نجم نادي الزمالك السابق، استيائه الشديد من سوء التنظيم الخاص بلقاء الفريق الابيض أمام نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس"أحمد سليمان عليه أن يتحمل الغرامات، لأنه كان المسئول عن ملف التنظيم، فلماذا يتحملها نادي الزمالك، خصوصًا أنه عندما يتم معاقبة لاعب فهو من يتحمل قيمة الغرامة، كان على الزمالك إعطاء التنظيم لمن يصلح لذلك".

وأوضح: "حسين لبيب هو المشرف على الكرة في نادي الزمالك، وهذه معلومة أعرفها جيدًا من داخل النادي، رغم أنني لا أذهب كثيرًا ولكن أعلم كل الأخبار والتفاصيل، لا أذهب للنادي لأن التركيبة الاجتماعية تغيرت وهناك نجوم الكرة الذين لم يعودوا يتواجدوا في النادي، ولا يوجد أي تواصل مطلقا مع المجلس الحالي، ولا يوجد أي أزمة حاليًا معهم، وأتمنى لهم النجاح في الفترة المقبلة".