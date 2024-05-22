تصريحات حمزة المثلوثي عن نهائي إفريقيا تثير غضب الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات حمزة المثلوثي لاعب الزمالك بشأن تمنيه خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي غير جيدة، وتسبب في حالة غضب كبيرة، وكان من المفترض ألا يُدلي بهذه الأقاويل خصوصا أنه يلعب في الدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لن يكون مقبولًا أن يصرح لاعب محترف بخسارة أي نادٍ مصري، فهل وليد الكرتي أو أحمد بلحاج أو سيف الجزيري أن يدلوا بتصريحات عن خسارة الأهلي أو الزمالك أمام أندية المغرب وتونس".

وأضاف: "فهل لو صرح الكرتي أو بلحاج عن تمنيه خسارة الزمالك أمام نهضة بركان، هل ذلك كان سينال حالة رضا بين الجماهير، عليك أن تتحلى بالذكاء في تصريحاتك بدلًا من إثارة الأقاويل، ولم يكن لها داعي مطلقا".

وأكمل: "علي معلول كان يتميز دائمًا بالذكاء، ولا يُدلي بأي تصريحات من شأنها إثارة الجدل، فهو لاعب مُلتزم، والمثلوثي يقدم مستوى جيد مع الزمالك في الفترة الماضية، ومن نجوم الكونفدرالية مع أحمد سيد زيزو".

وزاد: "المثلوثي لم يفتعل أي مشكلة مع الزمالك طوال وجوده، ويقدم مستوى طيب في الدفاع بجوار حسام عبدالمجيد، لكن تصريحاته بشأن تمنيه خسارة الأهلي أمام الترجي أمر غير جيد، وكان عليه أن يكون حذرًا في تلك التصريحات".

وأكد: "من الكياسة الإعلامية والسياسية أن يكون اللاعب التونسي ذكي، لا أقول أنه تصريح خاطئ، أو ألوم على مشاعره لأنه تونسي، لكنه كان عليه ألا يدلي بهذه التصريحات علنية".

وأوضح أن الأهلي الموسم الحالي عاني من الإصابات في معظم خطوط الملعب، وكل اللاعبين تقريبًا تعرضوا للإصابات وغابوا عن المباريات. ورغم ذلك فأن مارسيل كولر المدير الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد، ولم يتأثر الفريق على مستوى دوري أبطال إفريقيا، وفي بطولة الدوري قريب من الصدارة مع بيراميدز.