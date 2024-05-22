كواليس اجتماع الخطيب مع جمال علام قبل مباراة نهائي إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لم يتطرق مطلقا لموضوع محمد الشيبي وحسين الشحات.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الاجتماع كان من أجل الاستعداد لتنظيم لقاء الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل الاتفاق على الطرف الذي سيقوم بتنظيم النهائي".

وأضاف: "الأهلي هو من سيقوم بتنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن موضوع الشيبي والشحات فوق طاقة جمال علام".

وواصل: "موضوع الشحات والشيبي منذ 10 أشهر، ولم يتم حله من جانب جمال علام، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه".