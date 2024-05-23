شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 22-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اتحاد الكرة في الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

عمرو السولية نجم الأهلى مطلوب فى الدورى القطرى

كشفت قنوات "الكأس" القطرية، عن تلقي عمرو السولية، نجم خط وسط الأهلي، عرضاً من أحد أندية الدوري القطري، للانضمام إليه.

لاعبو الأهلى يتعاهدون على حصد بطولة أفريقيا وإهدائها لعلي معلول عقد لاعبو الأهلي جلسات فيما بينهم من أجل تحفيز أنفسهم للفوز على الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما مساء السبت .

الترجى التونسى يضم 23 لاعبا لقائمة مباراة الأهلى فى نهائى أبطال أفريقيا

أعلن البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي التونسي قائمة مكونة من 23 لاعبًا لخوض القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

إصابة على معلول.. كل ما تريد معرفته عن قطع وتر أكيلس وخطورته

تعرض لاعب النادى الأهلى على معلول للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الترجى التونسى بذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا