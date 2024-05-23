ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي دورة جنيف في يوم ميلاده

الرياص - اسماء السيد - جنيف : احتفل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا بعيد ميلاده السابع والثلاثين الأربعاء بفوزه على الألماني يانيك هانفمان 6 - 3 و 6- 3 في دورة جنيف السويسرية في كرة المضرب وبلوغه الدور ربع النهائي.

ويلتقي ديوكوفيتش في هذا الدور مع الفائز من مباراة الهولندي تالون غريكسبوور والكندي دينيس شابوفالوف.

وعلى الرغم من هذه النتيجة، فإن ديوكوفيتش عانى الأمرّين وتحديداً في آواخر المجموعة الأولى وبداية الثانية حيث وقف الألماني ندّاً عنيداً له.

كسر ديوكوفيتش إرسال منافسه المصنّف 58 عالمياً منتصف المجموعة الأولى ليتقدم 4 - 2 لكن الألماني رفض خسارة المجموعة بسهولة وسنحت له 5 فرص لكسر إرسال الصربي في الشوط التاسع، إلا أن ديوكوفيتش أنقذ الموقف في كل مرة وحسمها 6 - 3 في صالحه.

وتوقفت المباراة أكثر من ساعة بسبب الأمطار قبل أن تُستكمل.

وفي نهاية المباراة، احتفل الجمهور بعيد ميلاد ديوكوفيتش وأنشدوا له أغنية "هابي بيرثداي" مع قالب من الحلوى والشموع على أرضية الملعب.

ونجح هانفان الفائز على البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً سابقاً في الدور السابق، في التقدم 3 -0 في المجموعة الثانية، لكن الصربي ردّ التحية بأفضل منها بفوزه في الأشواط الستة التالية والمباراة.

وطلب ديوكوفيتش المشاركة في هذه الدورة التي تسبق انطلاق بطولة رولان غاروس الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام بأسبوع في محاولة لاكتساب الثقة قبل البدء في حملة الدفاع عن لقبه في العاصمة الفرنسية التي تنطلق الاحد.

لم يبلغ الصربي الحائز 24 لقباً كبيراً في البطولات الكبرى (رقم قياسي)، أي مباراة نهائية منذ مطلع العام الحالي، وكانت أفضل نتيجة له بلوغ نصف نهائي استراليا المفتوحة ونصف نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

المباريات أفضل تدريب

وأقرّ ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي عشية مباراته الافتتاحية في جنيف بأنه "يبحث عن أفضل مستوى له"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الحالي أفضَل التدريبات تكمن في خوض المباريات، أشعر بأني في حاجة إلى المزيد من المباريات وهي الطريقة المثلى لأكون في كامل جاهزيتي للمشاركة في رولان غاروس".