كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن خروج أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، من حسابات منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل.

وأشار عبدالجواد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: “أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر في معسكر يونيو القادم، حتى الآن بسبب الإصابة التي يعاني منها”.

وتابع: “حجازي يعاني من إصابة في الركبة، وهناك تواصل بين الجهاز الطبي في نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر، لمتابعة التطورات أول بأول، وإذا كان هناك تحسن سيكون ضمن المعسكر”.

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واستكمل: “ولكن حتى الآن هذه الإصابة تمنع حجازي من التواجد في معسكر منتخب مصر الذي سوف يبدأ يوم 28 مايو الجاري”.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

فيما يواجه الفراعنة، منتخب غينيا بيساو، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل.