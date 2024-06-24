تعليق عاجل من اتحاد الكرة بعد رفض الزمالك خوض مباراة القمة

علق إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على قرار نادي الزمالك برفض خوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي والمقرر لها غدًا الثلاثاء.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: “رفض الزمالك لخوض مباراة القمة أمام الأهلي أزمة بلا مبرر”.

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وأضاف: “نادي الزمالك ليس له الحق في رفض لعب مباراة القمة أمام الاهلي، والأبيض لعب خمس مباريات من الدور الثاني، ولماذا افتكر الآن أن يكمل مباريات الدور الأول أولًا”.

وتابع: “طلب الزمالك لعب المباريات المؤجلة من الدور الأول صعب تنفيذه، ولماذا الحديث الآن عن المؤجلات قبل مباراة القمة؟”.

وأكمل: “حسين لبيب شخصية رياضية كبيرة وأتمنى أن يستمع لصوت العقل وأن يخوض الزمالك مباراة القمة أمام الاهلي”.

واختتم: “لو كان الاهلي هو من رفض خوض مباراة القمة كنا سنتخذ ضده نفس القرارات، واللوائح ستطبق على الجميع”.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد هددوا بعدم خوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي إلا بعد خوض الأحمر لكل مؤجلاته من الدور الأول.