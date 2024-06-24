تفاصيل العرض المالي لرحيل تاو إلى الدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد الليثي عن تفاصيل عرض نادي الخلود السعودي للرحيل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: “تاو تلقى عروضًا جيدة وكثيرة من الخليج وجنوب إفريقيا، ولكن العرض الأكثر جدية جاء من نادي الخلود السعودي عن طريقة زوجة بيتسو موسيماني التي تمتلك شركة تسويق لاعبين ومدربين”.

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وأضاف: “العرض السعودي لرحيل تاو عن النادي الاهلي يبلغ 2 مليون دولار أي ما يعادل 95 مليون جنيهًا مصريًا”.

واختتم: “اللاعب لا يمانع في الرحيل عن الأحمر وخوض تجربة جديدة وهو نفس الأمر بالنسبة للاهلي ومارسيل كولر”.

ويغيب بيرسي تاو عن مباريات الاهلي الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية، حيث يحتاج فترة لن تقل عن أسبوع من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.