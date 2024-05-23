وفاة شقيق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، وفاة عصام أبو ريدة شقيق المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري السابق.

ونشر أحمد مجاهد خبر وفاة عصام أبو ريدة شقيق هاني أبو ريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله المهندس عصام أبو ريدة، شقيق المهندس هاني أبو ريدة".

وذكر مجاهد موعد تشييع الجنازة المقرر له اليوم الخميس بعد صلاة الظهر من جامع السلطان حسين بشارع الثورة بمصر الجديدة.

تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1991، ثم تم انتخابه لمدة 3 دورات كأمينا للصندوق حتى عام 2003.

ثم انتقل هانى أبو ريدة في عام 2004 إلى الملعب الإفريقى وفاز بمقعد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى، ويستمر نشاطه وحماسه ليرأس لجنة التسويق بالكاف، ونظرا للعديد من نشاطاته لإفريقيا، وثقت به الجمعية العمومية بالاتحاد الإفريقي وقامت بإعادة انتخابه باللجنة التنفيذية حتى عام 2011.

وفي عام 2009 تم انتخابة كعضو في اللجنة التنفيذية للفيفا. وتولى مسئولية الاشراف علي بعض المناسبات الرياضية التي تنظمها الفيفا ومنها : كأس العالم للأندية 2013 في المغرب، ثم أصبح رئيس اتحاد كرة القدم في مصر في يوم 30/8/2016 بعد حصوله على أكبر كمية أصوات في انتخابات اتحاد كرة القدم في جمهورية مصر.

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