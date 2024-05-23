الزمالك يطلب تأجيل مباراة بروكسي في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، تقدمه بطلب إلى اتحاد الكرة المصري، لتأجيل مباراة بروكسي المقرر لها يوم الخميس المقبل في دور 32 بكأس مصر.

جاء طلب التأجيل بسبب فترة التوقف الدولي، حيث استدعاء رباعي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري وترافيس موتيابا وسامسون لمنتخبات بلادهم بالإضافة للاعبين الذين سينضمون لمنتخب مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس، بمواجهة فريق مودرن فيوتشر بعد حصد الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية بعد التغلب على نهضة بركان المغربي في النهائي.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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