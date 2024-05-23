ياسين لبحيري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كشف ياسين لبحيري لاعب وسط نهضة بركان المغربي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشان مفاوضات مسئولو نادي الزمالك معه لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت صحيفة المنتخب المغربية قد أكدت أمس عن دخول مسئولو الزمالك في مفاوضات مع لبحيري تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم حال إنهاء أزمة إيقاف القيد.

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وقال لبحيري في تصريحاته لصحيفة “المنتخب” ليس هناك أي عرض من نادي الزمالك، وما يتم الترويج له غير صحيح بالمرة، هناك شكر وامتنان فقط، وأنا مرتبط بعقد مع نهضة بركان”.

وأضاف: “عن لقطة نبيل عماد دونجا، أنا وجدت اللاعب سيسقط وقد يتعرض للأذى، وما فعلته هو رد فعل طبيعي لما يمليه علي ضميري والإنسانية”.

وتابع: “حركة بسيطة خلقت كل هذه الضجة، ويجب علينا كلاعبين أن نتحلى بقيم الأخلاق والإنسانية، فكرة القدم مجرد لعبة”.

واختتم: “لقد تفاجأت ببيان نادي الزمالك صراحة، وأود أن أشكرهم عليه صراحة، وما قمت به من واجب الإنسانية وما يمليه علي الضمير”.