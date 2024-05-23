بالأسماء.. فريق كامل يغيب عن الزمالك أمام فيوتشر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة، خلال مواجهة اليوم أمام مودرن فيوتشر، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، بعد خوض 15 مباراة، حقق الفوز في 7 وتلقى الخسارة في 5 وتعادل في 3 مباريات.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض خلال مواجهة اليوم أمام فيوتشر، فريق كامل 11 لاعبا وهم:

- أحمد فتوح.. للإصابة في العضلة الضامة

- محمود علاء- ترافيس موتيابا- مهاب ياسر - محمد عاطف.. لوجهة نظر فنية

- زياد كمال.. إيقاف لتراكم الإنذارات.

- محمود شيكابالا - مصطفى الزناري.. لاستمرار الإصابة

- محمود الونش- محمد عبدالشافي- أحمد حمدي.. للإصابة بالرباط الصليبي

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