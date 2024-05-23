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حسام و إبراهيم حسن في مباراة الزمالك وفيوتشر

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القاهرة - سامية سيد -  

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة و العشرين للدوري الممتاز "دورى Nile".

كما تواجد الجهاز المعاون و يضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب  و سعفان الصغير مدرب حراس المرمي و  وليد بدر مدير اداري  و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .

وخاض فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف كالتالى :
حراسة المرمى:  محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع
هجوم: أحمد عاطف
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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