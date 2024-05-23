شكرا لقرائتكم خبر عن حسام و إبراهيم حسن في مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة و العشرين للدوري الممتاز "دورى Nile".

كما تواجد الجهاز المعاون و يضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس المرمي و وليد بدر مدير اداري و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .

وخاض فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف كالتالى :

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

