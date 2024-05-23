شكرا لقرائتكم خبر عن حسام و إبراهيم حسن في مباراة الزمالك وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة و العشرين للدوري الممتاز "دورى Nile".
كما تواجد الجهاز المعاون و يضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب و سعفان الصغير مدرب حراس المرمي و وليد بدر مدير اداري و مانويل باريونوفو مدرب الأحمال .
وخاض فريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم : سيف الجزيري.
بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف كالتالى :
حراسة المرمى: محمود حمدي
دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم
وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع
هجوم: أحمد عاطف
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