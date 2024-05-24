"غاضب".. أول تعليق من جوميز بعد التعادل مع مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد:

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل فريقه أمام مودرن فيوتشر، في الدوري المصري الممتاز، موضحاً غضبه من الأداء التحكيمي في المباريات الأخيرة للزمالك بالدوري.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الـ24 بالدوري المصري الممتاز.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "قدمنا 45 دقيقة سيئة في الشوط الأول، لم نكن نستحق تسجيل هدف، على عكس فيوتشر الذي يستحق تماما إحرازه لهدف التعادل".

وأضاف: "بدأنا الشوط الثاني بشكل أفضل، وصنعنا العديد من الفرص ولكننا لم نسجل".

وتابع: "بالتأكيد الجميع احتفل بالكونفدرالية وهذا الأمر أثر على اللاعبين في مباراة اليوم، وهو ما حدث أيضا في مواجهة دريمز الغاني في ذهاب نصف النهائي".

وواصل: "ضغطنا بشكل كبير في الشوط الثاني وهو الأمر الذي أتمنى الاستمرار عليه".

وأكمل: "لدي حالة من الغضب الشديد ويجب أن أتحدث، كنا نستحق ضربة جزاء ضد سموحة لأحمد حمدي والحكم لغى القرار، واليوم ركلة جزاء واضحة في لعبة مصطفى شلبي والعرقلة واضحة ولكن الحكم لم يحتسب شيء، يجب استخدام الفار بشكل أفضل".

وأردف: "لم يتم إخطارنا بتغيير الملعب بسبب قرار "كاف"، ويوجد اختلاف كبير بين استاد القاهرة وبين ملعب المقاولون العرب، ونمتلك لاعبين جيدين ولكن ليس لدينا الملاعب التي تساعد على ذلك".

واختتم جوميز تصريحاته: "فتوح يعاني من مشكلة من المباراة الماضية، وحاولنا إشراكه ولكنه لم يقدر والزناري بدأ يخضع لتدريبات الجري".

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