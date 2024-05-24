"بحضور ثنائي".. صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في ليفربول (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف بالفريق في الموسم الحالي 2023-2024.

وينافس النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بهدفين للحصول على جائزة هدف الموسم في ليفربول، التي يتم تحديدها بناءً على تصويت الجماهير.

ويدخل صلاح في القائمة المرشحة للفوز بجائزة هدف الموسم في ليفربول، بهدفين في مرمى كلا من إيفرتون في الجولة التاسعة بالمسابقة، والهدف الثاني المرشح لصالح للفوز بالجائزة، هو هدفه في مرمى برايتون في الجولة الـ30 بالدوري الإنجليزي.

وبخلاف هدفي صلاح، هناك يوجد 8 أهداف مرشحة للفوز بجائزة هدف الموسم في ليفربول وهم، "هدف داروين نونيز ضد نيوكاسل، سوبوسلاي ضد ليستر سيتي، أرنولد ضد مانشستر سيتي، ماك أليستر ضد فولهام، كونر براديلي ضد تشيلسي، داروين نونيز ضد برينتفورد، ماك أليستر ضد شيفلد يونايتد، إليوت ضد توتنهاهم".

وكان صلاح توج بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي 2022-2023 في ليفربول، عن هدفه في فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

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